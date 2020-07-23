Южноуральский школьник получил 300 баллов за ЕГЭ по 3 предметам

Южноуральский школьник набрал максимальные баллы на ЕГЭ по 3 предметам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выпускник снежинской гимназии № 127 Арсений Сенокосов получил по 100 баллов на экзаменах по информатике, русскому языку и математике. Он сдавал еще и физику, но результаты пока не получил.

Молодой человек хочет заниматься радиотехникой и собирается поступать в МГУ или в МФТИ.

Снежинск, Ольга Арсентьева

Снежинск. Другие новости 23.07.20

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