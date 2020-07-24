На Урале иномарку на мокрой дороге разорвало пополам

На Урал иномарку в результате аварии разорвало пополам.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло накануне вечером на 9 километре дороги Миасс – Чебаркуль.
Водитель Honda Civic не справился с управлением на мокрой дороге, машину вынесло на встречную полосу прямо под внедорожник Chevrolet Tahoe. От удара Honda буквально разорвало на две части, 29-летний водитель погиб.
Чебаркуль, Павел Зварзин
Чебаркуль. Другие новости 23.07.20
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