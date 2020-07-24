На Южном Урале подтверждено более 130 новых случаев коронавируса

В Челябинской области скончались еще 3 человека, зараженные коронавирусом. Причинами смерти стали хронические заболевания, COVID-19 был сопутствующей инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, женщины 67 лет умерли одна – от атеросклеротической болезни сердца, вторая – от лимфомы. Онкозаболевание убило 64-летнего мужчину.

За сутки в области подтверждены 134 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии на Южном Урале выявлены 10 тысяч 891 инфицированный, 233 из них умерли.

За время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 проведено 371 тысяч 323 исследования.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 24.07.20

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