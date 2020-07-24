В Челябинской области продлен режим повышенной готовности в связи с COVID-19

Режим повышенной готовности в Челябинской области в связи с COVID-19 продлен до 9 августа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в регионе сохраняется масочный режим (ношение масок обязательно в общественных местах); гражданам старше 65 лет рекомендуют соблюдать схему самоизоляции.

По-прежнему запрещены спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 24.07.20

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