Чиновников и коммунальщиков Емнажелинска заставили вернуть воду в один из жилых кварталов только через суд

Чиновников и коммунальщиков Емнажелинска только через суд удалось заставить вернуть горячую воду в один из жилых секторов.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в начале мая теплоснабжающая организация расторгла договор с муниципалитетом и собственником котельной в 35-м квартале города. В результате, 11 мая горячую воду отключили в 8 многоквартирных домах.

«Исполнителем коммунальной услуги является ООО «Уралсервис» на основании договора аренды муниципального имущества (теплотрассы) и договора аренды котельной, принадлежащей ООО «35 квартал», входящей в схему теплоснабжения города. Учитывая, что факт отсутствия горячего водоснабжения в многоквартирных домах в течение продолжительного времени нарушает права и законные интересы жителей, добросовестно оплачивающих коммунальные услуги, прокурор города обратился в суд с иском о признании бездействия участников спора незаконным, – пояснили в ведомстве. – Суд требования удовлетворил».

Еманжелинск, Павел Зварзин

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