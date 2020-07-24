Южноуральских чиновник обвинили в попустительстве уничтожению уникального памятника природы

Южноуральские общественники пожаловались в прокуратуру на областных чиновников, при попустительстве которых гибнет памятник природы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активистка движения «Гражданский патруль» Анна Сизова побывала на личном приеме у прокурора региона Виталия Лопина и рассказал о проблемах озера Тургояк, возникающих из-за бездействия природоохранных органов.

«За лесами должны следить главное управление лесами и местное Миасское лесничество. Но из-за сокращения штата лесников, полная картина происходящего у руководства лесами отсутствует, – говорит активистка. – На землях Гослесфонда происходят вырубки, несанкционированные свалки и нарушения при осуществлении проектов освоения лесов.

За исполнением норм положения о памятнике природы озере Тургояк должно следить министерство экологии и сотрудники ОГУ «Особо охраняемые природные территории». Речь о незаконных заборах, захламлении отходами водоохранной и охранной зоны Тургояка, сбросах канализационных стоков и отсутствии системы вывоза отходов с территории баз отдыха, отелей, кемпингов. О нарушениях снова сообщают активисты «Гражданского патруля», и только тогда министерство экологии выезжает для составления протоколов.

Халатное отношение к своей работе и планомерное сокращение штата сотрудников на фоне постоянного изменения положения о Тургояке приводит к бесконтрольному и варварскому освоению озера».

В текущем году популярное у уральцев озеро забито под завязку. В результате прибрежная полпоса завалена мусором, а немногочисленные туалеты переполнены. Общественники неоднократно направляли в мэрию Миасса предложения по созданию инфраструктуры городского пляжа в рамках программы «Формирование современной городской среды».

«Но управленцы города продолжают манипулировать финансовыми возможностями этой программы только в своих электоральных целях, сталкивая лбами жителей в сомнительных результатах голосования по общественным территориям», – заявила Анна Сизова.

Отметим, что Тургояк страдает и от бесконтрольной береговой застройки, озеро деградирует, так как не может самостоятельно справится с постоянно возрастающей антропогенной нагрузкой.

Миасс, Софья Артемьева

Миасс. Другие новости 24.07.20

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