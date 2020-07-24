В Челябинской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», режим введен с 8 часов утра сегодняшнего дня. В зону чрезвычайно ситуации входят Агаповский, Аргаяшский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, Кизильский, Красноармейский, Кунашакский, Нагайбакский, Октябрьский, Пластовский, Сосновский, Троицкий, Увельский, Уйский, Чебаркульский, Чесменский района, а так же Копейский городской округ.

В этих территориях должны быть созданы спецкомиссии по оценке ущерба, нанесенного сельхозтоваропроизводителям. Все посевы необходимо обследовать и подсчитать потери до 7 августа.

Министерству сельского хозяйства области поручено подготовить необходимые документы для обращение в правительство России за финансовой помощью.

Напомним, по предварительным данным, Челябинская область уже потеряла около 40% посевов, общий ущерб региону от засухи может достигать 8 млрд.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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