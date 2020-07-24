В южноуральских садах ягоды сварились прямо на ветках

Вслед за профессиональными аграриями жаловаться на ущерб, нанесенный капризной южноуральской погодой, начали садоводы-любители.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мае у многих буквально «живьем» сгорели перцы.

В июле прилетели и стали есть все ягоды подряд (и всяких мошек – жучков – комаров) довольно редкие для наших широт птицы, причем, объявились эти «жрачи» в большом количестве.

А сами ягоды – особенно это касается малины и красной смородины – буквально «сварились» в палящий зной. Ягоды же менее нежные – типа крыжовника или вишни, едва поспев, начинали сохнуть, в результате чего немного замешкавшиеся садоводы собирали с ветвей уже не свежую, а вяленую ягоду.

Челябинск, Софья Артемьева

Челябинск. Другие новости 24.07.20

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