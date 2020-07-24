Выходные в Челябинске традиционно пройдут под угрозой смога

Выходные в Челябинске традиционно пройдут под угрозой смога: НМУ объявили сразу на 4 дня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 19 часов 24 июля до 19 часов 27 июля на территории Челябинска и Коркино в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

Аналогичная ситуация ожидается в Сатке, но там НМУ объявлены только до 17 часов 25 июля.

Челябинск, Софья Артемьева

Челябинск. Другие новости 24.07.20

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