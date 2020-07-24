Без света, зато с водой: в Челябинске пятиэтажку на участке депутата-коммунальщика затопило сверху до низу

В одной и пятиэтажек Челябинска во время дождей начали ремонт кровли. В результате дом залило с пятого по первый этаж.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разразился в доме №360 по проспекту Победы. Льющаяся с крыши вода затопила счетчики, и люди несколько дней сидят без электричества. В ЖЭКе заявляют, что восстановить энергоснабжение можно будет восстановить только после того, как оборудование полностью высохнет.

Выяснить, кто распорядился начать ремонт кровли во время дождей, пока не удалось: в ПЖЭРО Курчатовской района ситуацию не комментируют, а в минстрое заявляют, что дом не включен в региональную программу капремонта.

Отметим, что ПЖРЭО Курчатовского района возглавляет депутат Курчатовского районного Совета, руководитель фракции «Единая Россия» Валерий Поликарпов.

«И это его депутатский участок – 7 микрорайон, где этот самый дом, – комментируют горожане. – Самый запущенный микрорайон именно в плане благоустройства и ЖКХ: нет ни пешеходных дорожек, ни скамеек, ни урн...

Это единственный микрорайон, который нельзя пройти насквозь, не петляя, ища, где и как пройти – обойти лужи, ямы, стоянку в центре микрорайона (кто, интересно, в ней заинтересован?).

В прошлом году перед выборами за две недели сделал вдоль этого самого дома пешеходную дорожку (да не ужели?! дети до этого по лужам годами ходили.) Тут дорожку сделал и табличку воткнули, что его личными депутатскими трудами! А почему десятилетиями, как главный по ЖКХ в Курчатовском районе, он этого не делал?!»

Челябинск, Ольга Арсентьева

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