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Пятница, 24 июля 2020, 16:43 мск

Новости Челябинск

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На одной из оживленных магистралей Челябинска в течение месяца возможны проблемы с движением

В Челябинске на месяц ограничат движение по Комсомольскому проспекту.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, ограничение будет действовать с 25 июля по 23 августа на перекрестке проспекта с улицей Ворошилова: здесь будут ремонтировать теплотрассу.

«Сужение правой крайней полосы по ходу движения в сторону центра обусловлено размещением на ней рабочей техники», – сообщили в городской администрации.

Челябинск, Павел Зварзин

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