Часть северо-запада и центра Челябинска остались без света

В Челябинске 69 тысяч человек остались без электроэнергии.

Как сообщили РИА «Новый День» ОАО «МРСК Урала», сегодня утром на одном из ремонтных участков произошло отключение линии 110 кВ. В результате без света осталась часть Калининского и Центрального района.

«Из-за повреждения кабеля и двух фидеров произошло аварийное отключение электроэнергии в части домов по улицам Академика Макеева, Академика Королева, Академика Сахарова, Университетская Набережная, Чичерина, Братьев Кашириных, а также по улицам Энгельса, Варненская, Сони Кривой, Тернопольская, Воровского, – уточнили в мэрии. – Под отключение попали 26 тысяч потребителей, в настоящее время по резервной схеме подключено 10 тысяч потребителей, работа продолжается».

Из-за повреждения на линии остановились троллейбусы. «Стоим на Братьев Кашириных, нет напряжения От Торгового центра до Доватора ,от проспекта Победы до парка тоже нет напряжения, – сообщили в группе «Челябинский транспорт» в соцсетях. – Направление движения: Ленинский Тракторозаводский район, движение до вокзала, а кто с ЧМЗ- те до Молдавской».

Восстановить энергоснабжение обещают в ближайшее время.

Челябинск, Павел Зварзин

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