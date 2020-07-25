Число зараженных коронавирусом в Челябинской области превысило 11 тысяч

За сутки в Челябинской области подтверждены 137 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии составило 11 тысяч 28.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, умерли еще 5 человек, зараженные коронавирусом. Непосредственно от COVID-19 скончался 70-летний мужчина.

Причиной смерти 49-летнего южноуральца стал постинфарктный кардиосклероз, 80-летний мужчина и 85-летняя женщина скончались от онкозаболеваний, 80-летняя женщина – от атеросклеротической болезни сердца.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 25.07.20

Часть северо-запада и центра Челябинска остались без света. / Самые крутые слухи недели: смена караула. / На одной из оживленных магистралей Челябинска в течение месяца возможны проблемы с движением. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»