Выявляемость COVID-19 в Челябинской области не снижается

В Челябинской области скончались еще 3 человека, зараженные COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, все трое скончались от хронических заболеваний, COVID-19 был сопутствующей инфекцией.

Причиной смерти 68-летнего мужчины стал сахарный диабет с множественными осложнениями и постинфарктный кардиосклероз, 76-летнего южноуральца – постинфарктный кардиосклероз на фоне хронической обструктивной болезни легких, 92-летнего – атеросклеротический кардиосклероз и новообразование в легком.

За сутки в области подтверждены 135 новых случаев коронавирусоной инфекции. Всего с начала пандемии в регионе выявлены 11 тысяч 163 инфицированных.

Челябинск, Павел Зварзин

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