В центре Челябинска устроили стрельбу: инцидент произошел на перекрестке улиц Кирова и Труда сегодня утром.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», двое мужчин поссорились, в ходе словесной перепалки один из них выхватил травматический пистолет и выстрелил в оппонента. Стрелявшего задержали.

Отметим, что в этом месте находятся несколько ночных заведений и круглосуточных баров, рядом с которыми периодически происходят различные инциденты.

Челябинск, Павел Зварзин

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