В Челябинскую область возвращается жара: в первые дни августа столбики термометров могут подниматься выше +30 градусов Цельсия.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», начало последней недели июля будет теплым и влажным. Днем воздух будет прогреваться до плюс 23-24 градуса , возможны дожди и грозы.
С четверга температура начнет подниматься и к выходным может преодолеть 30-градусную отметку.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 26.07.20
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