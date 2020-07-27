В Златоусте выявлен коронавирус у детей, отдыхавших в санатории

В Златоусте выявлен коронавирус у детей, отдыхавших в санатории-профилактории «Металлург».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в санатории по линии минсоца оздоравливаются около 300 детей. Во время смены выяснилось, что родственник одного из детей инфицирован. Анализы ребенка тоже оказались положительными.

В министерстве социальной защиты заявляют: после того, как стали известны результаты, отряд, в котором находился зараженный ребенок, изолировали и протестировали. Вирус обнаружен еще у одного ребенка. Весь отряд отправили по домам.

Златоуст, Павел Зварзин

Златоуст. Другие новости 27.07.20

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