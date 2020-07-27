На Южном Урале ожидаются сильные грозы и ливни

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном ЦГМС, в связи с прохождением холодного фронта днем и до конца суток 27 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный. Скорость ветра при грозах будет достигать 15-20 м/с, местами возможно шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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