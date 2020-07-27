В Миассе разыскивают педофила

В Миассе изнасиловали 8-летнего ребенка, педофила разыскивает полиция.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», преступление было совершено вечером 19 июля в сквере на улице Макеева (Машгородок).

«Отделом МВД России по Миассу разыскивается мужчина, подозреваемый в совершении противоправного деяния. Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в ОМВД по телефонам: 89090770670, 89822821497 – уголовный розыск», –сообщили в полиции Миасса.

Фото группы «Полиция Миасса» (Vk)

Миасс, Павел Зварзин

Миасс. Другие новости 27.07.20

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