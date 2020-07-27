В Челябинской области подтверждены 128 новых случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки подтверждены 128 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, умер еще один зараженный. Правда, 85-летний скончался не от коронавируса, а от обширного постинфарктного кардиосклероза.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлены 11 тысяч 291 инфицированный. Выздоровели и выписаны из больниц 7 тысяч 323 человека.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 27.07.20

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