На Южном Урале стали известны результаты ЕГЭ по истории и физике

В Челябинской области стали известны результаты ЕГЭ по истории и физике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», максимального результата по истории смогли достичь 7 человек, в прошлом году по этому предмету было 6 стобалльников.

По физике 100 баллов получили 9 выпускников (в прошлом году – 16).

В целом, по итогам 7 экзаменов 138 в Челябинской области насчитывается 138 стобалльных результатов. При этом один выпускник получил максимальные оценки по 3 предметам и семеро – по 2.

Челябинск, Софья Артемьева

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