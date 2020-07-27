Магистр клуба «Что? Где? Когда?» выяснит, что челябинцы знают о «молчаливом убийце»

Челябинская область входит в десятку российских регионов с самым высоким уровнем заболеваемости гепатитом С. По разным оценкам, регион занимает в этом антирейтинге 7-8-е место.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, в 2019 году на Южном Урале выявлено 1 тысяча 677 новых случаев гепатита С у взрослых и 19 – у детей.

Вакцины против гепатита С не существует, но в последние годы в лечении произошла настоящая революция: созданы препараты, которые почти со стопроцентной гарантией убивают вирус. В текущем году Челябинская область получила подобных медикаментов на 226 млн 439 тыс рублей. Пациенты уже начали терапию в гепатологическом центре клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета.

Отметим, что гепатит C – это тяжелое хроническое заболевание. Пациент долгое время может не знать о своей болезни, но его печень постепенно разрушается. За это гепатит С прозвали «молчаливым убийцей».

Сегодня гепатит С считается одной из серьезных угроз для здоровья человека наравне с ВИЧ и туберкулезом.

28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом С. В Челябинске к этому дню будет приурочено необычное мероприятие: игра «Что? Где? Когда?», которую проведет магистр одноименного клуба, четырехкратный обладатель «Хрустальной совы» Максим Поташев.

Челябинск, Софья Артемьева

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