В уборной мэрии Миасса дам лишили права на уединение

В мэрии Миасса во время ремонта сэкономили на туалете.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», унитазы установили в общем помещении без перегородок. Любопытно, что подобный «коллективизм» возмутил не сотрудниц городской администрации, а одну из визитерок. Кстати, на два стульчака в мэрии полагается один ершик и 5-литровая канистра с водой – на случай отключения центрального водоснабжения.

Отметим, что подобный подход к обустройству уборных в Миассе, скорее, правило, чем исключение: аналогичным образом был отремонтирован туалет в школе поселка Северные Печи. Только после возмущения родителей и общественников в помещении возвели перегородки.

Миасс, Ольга Арсентьева

Миасс. Другие новости 27.07.20

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