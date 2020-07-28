Жительница Южного Урала бросила двух малолетних детей без еды и воды

Жительницу Златоуста будут судить за смерть 11-месячного ребенка.
Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в октябре прошлого года 24-летняя женщина отправилась по своим делам, заперев в квартире 11-месячного сына и 3-летнюю дочь, не оставив им ни еды, ни воды.
Вернулась горе-мамаша только через 4 дня и обнаружила мальчика мертвым – ребенок умер от обезвоживания и истощения.
Девочка тоже была сильно истощена и напугана.
Женщину заключили под стражу. Ее старшего сына, которому на тот момент исполнилось 7 лет и 3-летнюю дочь поместили в социально-реабилитационный центр.
На сегодняшний день следствие закончено: прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по ст. 156 УК РФ, ст. 125 УК РФ, п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу.
Златоуст, Павел Зварзин
Златоуст. Другие новости 28.07.20
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