Жительница Южного Урала бросила двух малолетних детей без еды и воды

Жительницу Златоуста будут судить за смерть 11-месячного ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в октябре прошлого года 24-летняя женщина отправилась по своим делам, заперев в квартире 11-месячного сына и 3-летнюю дочь, не оставив им ни еды, ни воды.

Вернулась горе-мамаша только через 4 дня и обнаружила мальчика мертвым – ребенок умер от обезвоживания и истощения.

Девочка тоже была сильно истощена и напугана.

Женщину заключили под стражу. Ее старшего сына, которому на тот момент исполнилось 7 лет и 3-летнюю дочь поместили в социально-реабилитационный центр.

На сегодняшний день следствие закончено: прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по ст. 156 УК РФ, ст. 125 УК РФ, п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу.

Златоуст, Павел Зварзин

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