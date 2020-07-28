Южноуралец пытался заставить знакомого оплатить свой тюремный срок

Южноуралец решил заставить знакомого оплатить свой тюремный срок.
Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в 2014 году житель Каслинского района (тогда ему было 22 года) получил срок за хищение имущества. Свидетелем обвинения по этому делу выступил отец одного из знакомых подсудимого.
Парень освободился в августе 2018 года и решил, что его знакомый должен заплатить ему «компенсацию»: 4 года лишения свободы каслинец оценил в 150 тысяч рублей.
Знакомый с требованиями не согласился, платить отказался. Тогда бывший заключенный напал на «должника» возле его дома, приставил к горлу отвертку, ударил в живот и потребовал деньги. Вымогателя задержали. Произошло это в августе 2019 года.
На днях Каслинский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.163 УК РФ (вымогательство), ч.2 ст.162 УК РФ (разбой).
Ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Касли, Павел Зварзин
Касли. Другие новости 28.07.20
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