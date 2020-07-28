В Челябинской области от COVID-19 скончалась 42-летняя женщина

В Челябинской области скончались еще 2 человека, зараженные коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, непосредственно от COVID-19 умерла 42-летняя женщина. Причиной смерти еще одной инфицированной (67 лет) стали сахарный диабет с множественными осложнениями, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий, аорты, сосудов головного мозга, почечных артерий.

За сутки на Южном Урале подтверждены 127 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии выявлены 11 тысяч 418 зараженных.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 28.07.20

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