Минэкологии подложило Челябинской области мину замедленного действия

Губернатор Алексей Текслер не собирается задерживаться в Челябинской области – к такому выводу пришла депутат Центрального района Челябинска Елена Вахтина. «Ничем другим я не могу объяснить молчаливое поощрение губернатором министра экологии в бездействии, – пояснила депутат. – ОНФ – довольно лояльная к власти структура, но даже уже ОНФ в отчаянии, судя по риторике данного обращения к губернатору!»

​ Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились к губернатору с предупреждением об экологической угрозе в связи с пробелами в территориальной схеме обращения с отходами.

«Список муниципалитетов Челябинской области, пострадавших от несостоятельности территориальной схемы по обращению с отходами, пополнил Копейск: пользуясь отсутствием контроля со стороны профильного ведомства, владелец полигона «Южный» ссылается на его переполненность и вынуждает регоператора перенаправить мусорные потоки в поселок Полетаево, который, в результате, несет нагрузку, не предусмотренную территориальной схемой».

Напомним, при разработке территориальной схемы чиновники минэкологии обозначили «Южный» как полигон, снимающий часть нагрузки с полигона в Полетаево, а основной площадкой для складирования и утилизации отходов выбрали территорию в поселке Чишма.

Эксперты и представители Народного фронта неоднократно заявляли о том, что перенаправить все мусорные потоки в Чишму невозможно, так как эта территория не предназначена для ведения такой деятельности, но их доводы не были услышаны.

«Одному регоператору отказывают в размещении отходов, продолжая, при этом, принимать мусор от других перевозчиков, – говорят в ОНФ. – Не берутся во внимание факты, что «Южный» расположен на поверхности шахт, весь инфильтрат с высокой долей вероятности попадает в эти шахты, заполняя их, и может разноситься подземными водами, отравляя территории в округе.

По данному факту нами также направлены обращения в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и прокуратуру региона».

Общественники подчеркивают: в территориальной схеме не учтены реальные потоки отходов, объемы их накопления, количество контейнерных площадок, емкость и количество контейнеров, маршруты и протяженность путей, финансовые, отраслевые и инвестиционные затраты – таких достоверных данных просто нет. В результате невозможно эффективно организовать работу с ТКО, снизить нагрузку на конечных потребителей, восстановить отрасль сбора и переработки вторсырья, улучшив таким образом экологическое положение региона.

«Резюмируя «достижения» министерства экологии в части реализации мусорной реформы в Челябинской области, стоит сказать, что ведомство создало формальный документ, который соответствует закону лишь наличием необходимого числа разделов и их правильным наименованием, – заявил руководитель регионального исполкома ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий. – Содержание документа, увы не отвечает ни закону, ни реалиям. Это мина замедленного действия».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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