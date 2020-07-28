Южноуральские чиновники забыли о питании детей-инвалидов, обучающихся на дому

В Южноуральске чиновники забыли о питании детей-инвалидов, обучающихся на дому.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в связи с пандемией все обучающиеся в образовательных организациях Челябинской области с 6 апреля 2020 года перешли на дистанционное обучение. Это касается и детей с ограниченными возможностями здоровья. В Южноуральске 456 таких детей.

«Данная категория должна быть обеспечена сухими пайками и (или) денежными компенсациями за питание в период дистанционного обучения», – сообщили в прокуратуре.

Однако в Южноуральске правовой акт о порядке предоставления бесплатного питания учащимся муниципальных образовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому, не разработал. Детям не выдавали ни сухие пайки, ни компенсацию.

После вмешательства прокуратуры чиновники разработали порядок обеспечения таких учащихся бесплатным двухразовым питанием «в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка)». Правда, пока это только проект. После того, как он будет принят, детям должны возместить питание за период с 6 апреля.

«Также решен вопрос о выделении денежных средств на питание для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных учреждений Южноуральского городского округа при формировании проекта местного бюджета на 2021 год», – сообщили в прокуратуре.

Южноуральск, Павел Зварзин

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