Сибирские пожары не дают челябинцам дышать

Причиной смога в Челябинске являются пожары на севере Урала и в Сибири. Об этом заявили в министерстве экологии региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в областном центре четвертый день действует режим НМУ. Сегодня его продлили до 14 часов 29 июля. Горожане жалуются, что по вечерам и ночам дышать нечем. В минэкологии заявляют, что дело не только в местных предприятиях.

«Вчера и сегодня жители нескольких районов и городов Челябинской области, а также Челябинска, публикуют в социальных сетях фотографии дымки, которая накрывает города. Явление имеет природный характер и часто связано с пожарами на севере Урала или Сибири, которые мы наблюдаем несколько лет в данный период времени, – заявили в ведомстве. – Аналогичная ситуация наблюдается в Свердловской и Тюменской областях, где жители жалуются на дымку и запах гари».

В министерстве признают, что ситуацию могут усугублять выбросы промышленных предприятий и автомобильного транспорта. Но настаивают, что основная причина – лесные пожары.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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