В России разработали оборудование, позволяющее обеспечить бесперебойное энергоснабжение в Арктике

Южноуральские ученые разработали симулятор гибридного ветро-водородного энергокомплекса для Арктики, позволяющего спрогнозировать поведение системы генераторных установок, которые обеспечат бесперебойное питание объектов в Арктике. Разработанная программа – первый шаг к реализации энергокомплекса, аналогов которому в мире еще нет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время Арктика активно осваивается, и для корректной работы всех объектов на этой территории требуется бесперебойное электроснабжение. В качестве постоянного источника энергии ученые Южно-Уральского государственного университета предложили использовать ветроэнергетическую установку с водородным накопителем.

Идея состоит в том, что при ветреной погоде энергия расходуется на преобразование воды в кислород и водород. Последний уходит в накопитель, а кислород – в атмосферу. При отсутствии ветра электроэнергия генерируется во время преобразования кислорода в воду.

Подобных действующих систем в мире пока нет. Условия испытаний, проводимых на аналогах, не соответствуют реальным климатическим показателям в Арктике. Поэтому южноуральские ученые создали программу, имитирующую работу компонентов энергокомплекса, чтобы удостовериться в эффективности предложенного подхода.

«Программа управления энергопотоками имеет элементы искусственного интеллекта, что говорит о высоком уровне разработки и перспективах создания систем полностью автономных энергокомплексов, управляемых на основе нейронных сетей, – рассказал доктор технических наук, профессор кафедры «Электрические станции, сети и системы электроснабжения» Политехнического института ЮУрГУ Евгений Соломин.

По расчетам, эксплуатировать оборудование можно будет до минус 90 градусов Цельсия. На программу эмуляции гибридного ветро-водородного энергокомплекса было получено свидетельство о государственной регистрации № 2020615625.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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