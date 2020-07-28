В Магнитогорске пенсионерку оставили без продуктов: более молодой горожанин забрал ее пакет с едой себе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в оном из супермаркетов эконом-класса: пожилая женщина положила пакет с продуктами, купленными в другом магазине в ячейку камеры хранения и пошла в торговый зал. А когда вернулась, обнаружила, что шкафчик пуст.

Администрация магазина утверждает, что пенсионерка забыла закрыть ячейку, однако очевидцы видели, что какой-то мужчина открыл шкафчик своим ключом, заглянул в пакет, порылся в нем и вышел с пакетом из магазина. Обсуждая происшествие в соцсетях, южноуральцы отмечают, что это не первый случай, когда в эконом-магазинах все ячейка камеры хранения можно открыть одним ключом.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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