Житель Челябинска устроил стрельбу в Екатеринбурге

Житель Челябинска устроил стрельбу в одном из жилых домов Екатеринбурга. Теперь его разыскивают по всему региону.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Свердловской области, инцидент произошел накануне вечером в доме №29-а на улице Машинной. 29-летний южноуралец без предупреждения явился в квартиру своей подруги и увидел даму в компании другого мужчины. Незваный гость не стал разбираться, кто этот мужчина и что он делает в квартире, выхватил оружие, несколько раз выстрелил в соперника и скрылся.

Мужчина, в которого стреляли, ранен, но остался жив.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Стрелявшего ищут в Свердловской и Челябинской областях.

Челябинск – Екатеринбург, Павел Зварзин

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