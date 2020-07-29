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Среда, 29 июля 2020, 10:07 мск

Новости Челябинск

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В Челябинской области подросла суточная выявляемость коронавируса

В Челябинской области умерли еще два человека, зараженные коронавирусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, причиной смерти 73-летнего и 74-летнего мужчин стало нарушение мозгового кровообращения.

За сутки в области подтверждены 130 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии на Южном Урале выявлены 11 тысяч 548 инфицированных.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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