В Челябинской области подросла суточная выявляемость коронавируса

В Челябинской области умерли еще два человека, зараженные коронавирусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, причиной смерти 73-летнего и 74-летнего мужчин стало нарушение мозгового кровообращения.

За сутки в области подтверждены 130 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии на Южном Урале выявлены 11 тысяч 548 инфицированных.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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