Южноуральца, заразившегося коронавирусом, 9 дней гоняли по переполненным медучреждениям и упорно отказывались тестировать на COVID-19

Жителя Челябинской области, заразившегося коронавирусом, 9 дней лечили от ОРВИ и упорно отказывались тестировать на COVID-19 . В больницу мужчину положили только после того, как он пошел на поправку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 11 июля мужчина, придя с работы, почувствовал себя плохо, на следующий день у него поднялась температура, он позвонил в поликлинику №1 Копейска.

Поскольку было воскресенье, дозвониться до регистратуры он не смог. Тогда копейчанин обратился в «скорую», оттуда его отправили в неотложку. Но и до этой службы он не дозвонился.

Пришлось ему самому идти в поликлинику и искать хоть какого-нибудь врача. В поликлинике оказались два дежурных медика. Мужчине измерили температуру и уровень кислорода в крови – показатель оказался на нижней границе допустимой нормы. Больному рекомендовали выпить «Парацетамол» и «Колдрекс», а если не спадет температура, вызвать врача.

К утру понедельника температура стала еще выше.

«Пришла врач, сказала с ходу, что ОРВИ. Антибиотики даже не выписала. На мой вопрос: «Может, это коронавирус?» ответила, что возможно, его сейчас очень много, – цитирует Александра Шишкина 74.ru. – Я спросил: «Может, мне тест сделают?» Она ответила, что тесты теперь делают только для определенных лиц – кому за 65 лет. «А мне как быть»? Говорит: «Пейте таблетки, хуже станет – вызывайте скорую. 16 июля на прием. Если будет температура, вызывайте меня». Послушала ещё раз и дала направление на флюорографию. Если все хорошо – в четверг на приём. Если что-то будет – без очереди к ней. Я говорю: «А если коронавирус? Я по городу ходить буду?» «Ну наденьте маску», – вот такой ответ».

Во вторник у мужчины начался кашель и пропало обоняние. В среду он отправился на флюорографию. Там ему сказали, что с легкими что-то не то и направили на рентген.

«Чтобы сделать снимок, простоял около двух часов, пока не приняли всех со стационара, – рассказывает копейчанин. – В итоге хамоватая медсестра сказала, что по рентгену всё нормально, и отправила домой.

Все это время у меня не падала температура, держалась на отметке 38, был постоянный кашель. Стал звонить на горячие линии по коронавирусу. Везде удивлялись, что не назначают мазок. Дали телефонов кучу, а там, как футбол: то в Роспотребнадзор позвоните, то в Министерство здравоохранения. И результатов никаких.

В четверг я в очередной раз вызвал врача и настоял на КТ. Нехотя она выписала и сказала, что, скорее всего, я не пройду. Народу на КТ, и правда, куча, все ругаются, скорые стоят. Приехали с женой туда в 15:30, а прошел КТ я в 00:30.

В заключении: «ковидная двусторонняя пневмония с поражением правого легкого 35%, левого – 15%». Отправили в больницу в Потанино. Приехали туда сразу после КТ, но все закрыто, поэтому поехали домой. На следующий день с утра приехали в больницу и тоже простояли полтора часа, пока женщина не позвонила кому-то и нас не приняли». Было уже 21 июля.

К этому моменту мужчине уже полегчало: температура снизилась, начал проходить кашель. Но доктора настояли на госпитализации. 22 июля у него, наконец, взяли мазок на коронавирус. Результат оказался положительным.

Отметим, больной человек 10 дней передвигался по городу, контактировал с большим количеством людей, в том числе, тоже больных и с ослабленным иммунитетом. Так что не исключено, что он заразил еще несколько человек. Либо сам «подцепил» опасную инфекцию в этих очередях.

Копейск, Ольга Арсентьева

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