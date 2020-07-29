Экоактивисты заявляют: дамбу Айского водохранилища может прорвать в любой момент

Дамба на Айском водохранилище в Златоусте находится в критическом состоянии. Об этом заявили активисты организации «Гражданский патруль».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трещины на одной из стен были обнаружены летом прошлого года. При этом стена кренилась в сторону реки и была вероятность обвала.

Стену отремонтировали: заделали трещину, укрепили тросами. Обследовавшие после этого объект специалисты заявили, что все нарушения устранены и никакой опасности нет.

Однако активисты общественной организации «Гражданский патруль» текущим летом еще раз осмотрели дамбы и пришли к выводу, что ситуация близится к критической: «Дамба держится на честном слове, грунт размыло, тросы едва держат стену, вероятность ее прорыва достаточно высока».

Если это произойдет, вода может смыть несколько поселков, заявляют общественники, подчеркивая: капитальный ремонт дамбы проводили почти 60 лет назад.

«Гражданский патруль» обратился в прокуратуру Златоуста с просьбой провести прокурорскую проверку по факту проведения некачественного ремонта дамбы на Балашихинском (Айском) водохранилище, а также по факту принятия таких работ администрацией Златоустовского городского округа», – заявили активисты. Прокуратура уже начала проверку.

Златоуст, Павел Зварзин

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