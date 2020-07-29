Число безработных на Южном Урале за время пандемии выросло в 4 раза

Число зарегистрированных безработных в Челябинской области за последние 5 месяца выросло почти в 4 раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если на 1 марта на учете в службе занятости состояли 22 тыс 939 южноуральцев, то сегодня – 80 тысяч 259. 10 тысяч из этого числа признаны безработными за последние 3 недели.

Более половины от общего числа безработных потеряли работу в период пандемии, 22% ищут работу впервые, еще почти 23% официально не работали длительное время.

В ближайшее время потерять работу могут 1 тысяча 179 сотрудников 158 организаций.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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