Из реки в центре Челябинска достали более 2 тысяч тонн мусора (ФОТО)

Более 2 тысяч кубометров мусора достали из реки Миасс в центре Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» минэкологии региона, завершена очистка участка в районе предприятия «Союзпищепром»: из воды достали 2 тыс 200 кубических метров мусора, водорослей и прочей растительности.

К загрязнению реки причастны и горожане: в реке обнаружено много бытовых отходов, в первую очередь, тары из-под напитков.

В данный момент ведется очистка участков, убранных год назад: они снова заросли – по словам представителей минэкологии, из-за того что в жару река обмелела.

Челябинск, Ольга Арсентьева, Николай Бутов

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