На Урале мужчина зверски убил жену на глазах детей и очевидцев

В Челябинской области житель Башкирии убил жену на глазах своих детей и очевидцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня днем в Саткинском районе. Семья из Башкирии направлялась в Сатку. Как выяснилось позже, они везли детей 2 и 4 лет к стоматологу. Недалеко от деревни Алексеевка супруги поссорились. Предположительно, причиной скандала стала ревность.

31-летний мужчина несколько раз ударил ножом 30-летнюю супругу. Вероятнее всего, женщине удалось выбраться из машины, потому что добивал свою жертву разъяренный муж уже в нескольких метрах от автомобиля. Все это время в машине истошно кричали дети, а очевидцы пытались остановить «сорвавшегося с катушек» мужика.

Убийца задержан. Дети переданы бабушке – матери погибшей женщины.

Возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 29.07.20

Разрушительные процессы: российская экономика останется под коронавирусным колпаком. / Новая вирусная опасность: в Россию придет необычный грипп. / Из реки в центре Челябинска достали более 2 тысяч тонн мусора (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»