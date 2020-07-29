Самые обсуждаемые челябинские олигархи продают имущество

Самые обсуждаемые челябинские олигархи продают свое имущество.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Александр Аристов и Юрий Антипов, которых горожане чаще всего обвиняют в едком смоге, опускающемся на город по ночам, продолжают делить имущество.

По некоторым данным, им все же удалось договориться и разделить активы. ЧЭМК отошел Антипову, как и Катав-Ивановский литейный завод. Аристову достались агрохолдинг «Ариант» и компания «Кубань-Вино». Кроме того, за ним сохранится «черный куб» – здание рядом с Торговым центром.

Сам Торговый центр вместе с другими активами будет продан. На продажу выставлена и усадьба Аристова, построенная в городском бору рядом с Изумрудным карьером.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 29.07.20

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