Молния спалила крышу в центре Челябинска

Молния ударила в здание в центре Челябинска и спалила его крышу.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по Челябинской области, вчера вечером во время грозы молния ударила в водонапорную башню на железнодорожном вокзале. Начался пожар. сгорели только кровля и межчердачные перекрытия.

Поскольку башня не эксплуатируется, никто не пострадал.

Челябинск, Павел Зварзин

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