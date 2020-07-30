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Четверг, 30 июля 2020, 09:52 мск

Новости Челябинск

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Молния спалила крышу в центре Челябинска

Молния ударила в здание в центре Челябинска и спалила его крышу.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по Челябинской области, вчера вечером во время грозы молния ударила в водонапорную башню на железнодорожном вокзале. Начался пожар. сгорели только кровля и межчердачные перекрытия.

Поскольку башня не эксплуатируется, никто не пострадал.

Челябинск, Павел Зварзин

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