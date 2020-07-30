В Челябинской области скончались 4 человека, зараженных коронавирусом

В Челябинской области за сутки скончались 4 человека, зараженных коронавирусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, непосредственно от COVID-19 скончался 60-летний мужчина. Причиной смерти 46-летней женщины и 79-летнего мужчины стал сахарный диабет. Еще один 60-летний южноуралец умер от лимфолейкоза.

За сутки в области подтверждены 125 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе 11 выявлены 673 инфицированных.

Челябинск, Павел Зварзин

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