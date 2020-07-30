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Четверг, 30 июля 2020, 11:01 мск

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На Урале во время ремонта дожди затопили школу

На Южном Урале во время ремонта дожди затопили школу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в МОУ №1 Усть-Катава. Неделю назад в учреждении начали ремонт: рабочие разобрали кровлю, но пошли дожди, и работу остановили.

«В результате трехэтажная школа практически затоплена, вода уже на первом этаже здания. Учителя спасают собственными силами библиотечный фонд, компьютеры. Проводка в плачевном состоянии», – пишут родители учеников группе «Алексей Текслер, помоги» в соцсетях.

Усть-катавцы сообщают, что школа построена в 1935 году, и это единственная школа в центре города. Сейчас там обучается 1 тысяча детей. Родители заявляют, что городские власти бездействуют, и опасаются, что до начала учебного года школу в порядок не приведут.

Прокуратура начала проверку.

Усть-Катав, Ольга Арсентьева

Усть-Катав. Другие новости 30.07.20

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