На Южном Урале снижается зарплата: с января по июль кошельки работников похудели на 4,5%.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе портала hh.ru, в январе средняя предлагаемая заработная плата в регионе составляла 41 тысячу 226 рублей, а в июне – уже 39 тысяч 375 рублей.

«На фоне окружающих регионов Южный Урал выглядит не слишком оптимистично, – отмечают аналитики. – Более сильное падение предлагаемых зарплат за полгода произошло только в Пермском крае (на 4,6%) и в Курганской области (на 8,3%). В то же время, и позитивную динамику никто из «соседей» не показал».

Вместе с тем, в Челябинске отмечен небольшой рост предлагаемой зарплаты – на 3,4%. Рост демонстрируют 13 из 15 российских миллионников, и по этому показателю Челябинск занимает только 11 место.

При этом модальная (то есть, наиболее часто встречающаяся) предлагаемая зарплата за полгода не изменилась: и в Челябинске, и по области в целом она по-прежнему составляет 30 тысяч рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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