В Челябинской области от коронавируса умерла сотрудница «скорой помощи»

В Миассе от коронавируса скончалась диспетчер станции скорой помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», последнюю смену женщина отработала 23 июля. Почувствовала себя плохо. «Скорую» вызвали 26 июля. Компьютерная томография показала поражение 75% легких.

С диагнозом «ковидная пневмония» 29 июля женщину перевели в реанимацию, сегодня утром она умерла. Ей был 61 год.

Миасс, Павел Звразин

Миасс. Другие новости 30.07.20

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