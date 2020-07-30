В центре Челябинска загорелся крупный объект, возводимый к саммитам ШОС и БРИКС

В центре Челябинска загорелся крупный недострой.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание началось около 14 часов в здании №4 на улице Свободы.
Стройку начали еще в 2008 году – здесь планировался 17-этажный бизнес-центр. Однако, не достроив и до 8 этажа, подрядчик работы остановил. Потом мэрия долго судилась с ЗАО «Энергоинвест», получившим участок под строительство, требуя снести незавершенный объект.
Однако потом здание решили достроить к саммитам ШОС и БРИКС, перепрофилировав его под многофункциональный центр с апартаментами. Работы на объекте ведет о ООО «Трест апартаменты», аффилированное с ООО «Трест Магнитострой», принадлежащим Олегу Лакницкому – другу экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
По предварительным данным, сегодня в задании на 3 этаже загорелся утеплитель. Огонь начала распространятся по другим этажам. В это время на верхних этажах находились четверо рабочих. Их удалось эвакуировать.
Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.
Пожар потушили за 30 минут. Жертв и пострадавших нет.
Отметим, вчера в Челябинске тушили еще не сданный в эксплуатацию центр по шорт-треку.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 30.07.20
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