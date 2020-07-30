В центре Челябинска загорелся крупный объект, возводимый к саммитам ШОС и БРИКС

В центре Челябинска загорелся крупный недострой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание началось около 14 часов в здании №4 на улице Свободы.

Стройку начали еще в 2008 году – здесь планировался 17-этажный бизнес-центр. Однако, не достроив и до 8 этажа, подрядчик работы остановил. Потом мэрия долго судилась с ЗАО «Энергоинвест», получившим участок под строительство, требуя снести незавершенный объект.

Однако потом здание решили достроить к саммитам ШОС и БРИКС, перепрофилировав его под многофункциональный центр с апартаментами. Работы на объекте ведет о ООО «Трест апартаменты», аффилированное с ООО «Трест Магнитострой», принадлежащим Олегу Лакницкому – другу экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

По предварительным данным, сегодня в задании на 3 этаже загорелся утеплитель. Огонь начала распространятся по другим этажам. В это время на верхних этажах находились четверо рабочих. Их удалось эвакуировать.

Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

Пожар потушили за 30 минут. Жертв и пострадавших нет.

Отметим, вчера в Челябинске тушили еще не сданный в эксплуатацию центр по шорт-треку.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 30.07.20

В Челябинской области от коронавируса умерла сотрудница «скорой помощи». / Агитатор по любви: на Южном Урале отработали новую предвыборную технологию. / В Свердловской области самый высокий показатель смертности от коронавируса в УрФО. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»