У южноуральских производителей отозвали 16 деклараций о соответствии продуктов питания

Россельхознадзор отозвал 16 деклараций о соответствии продуктов питания у 11 производителей Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», некачественными оказались мясо птицы, колбаса, тушенка, сливочное масло.

Предъявили претензии к южноуральским производителям и за границей.

Так, специалисты Гомельской областной инспекции Госкомитета по стандартизации Республики Беларусь обнаружили несоответствие поставленного в область южноуральского сухого молока требованиям технических регламентов по физико-химическому и органолептическому показателям.

В результате производителю пришлось отозвать декларацию о соответствии на сухое цельное молоко.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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