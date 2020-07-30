У южноуральских производителей отозвали 16 деклараций о соответствии продуктов питания

Россельхознадзор отозвал 16 деклараций о соответствии продуктов питания у 11 производителей Челябинской области.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», некачественными оказались мясо птицы, колбаса, тушенка, сливочное масло.
Предъявили претензии к южноуральским производителям и за границей.
Так, специалисты Гомельской областной инспекции Госкомитета по стандартизации Республики Беларусь обнаружили несоответствие поставленного в область южноуральского сухого молока требованиям технических регламентов по физико-химическому и органолептическому показателям.
В результате производителю пришлось отозвать декларацию о соответствии на сухое цельное молоко.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 30.07.20
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