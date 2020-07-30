Уволим каждого четвертого и заживем: на Южном Урале придумали, как улучшить ситуапцию в медицине

В Челябинской области подготовлена глобальная ротация руководящих кадров в медицине.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 31 июля министр здравоохранения региона Юрий Семенов намерен подписать приказ «О главных внештатных специалистах Министерства здравоохранения Челябинской области», согласному которому каждого четвертого внештатника отправят в отставку.
Напомним, главные внештатные специалисты координируют работу в рамках своего медпрофиля по всему региону.
«Последний раз подобная ротация проходила в июне 2017 года. Достаточно давно. Ждать улучшений в медицине и не проводить никаких действий невозможно, – заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт. – Кроме того, появляются новые специалисты, прошедшие обучение и стажировки в ведущих клиниках страны и мира. Необходима их мотивация и продвижение, внедрение новых подходов в профилактике и лечении заболеваний. И эта работа должна быть организована по всей территории области. ⠀
На сегодняшний день в регионе 99 внештатных специалистов, ротация коснется 25% из них. Хочу подчеркнуть, мы не делим врачей на тех, кто работает в государственных больницах, и тех, кто работает в частных клиниках. Заменят и тех, и других.⠀
Мы готовились к этой процедуре, все решения взвешенные, приняты после детального аудита и анализа работы каждого. Ротация – это естественный и неизбежный процесс, который позволяет развивать и совершенствовать отрасль».
Обсуждая новость, южноуральцы отмечают: довольно странно слышать комментарий о необходимом обновлении от человека, который сначала активно оптимизировал систему здравоохранения в регионе, а теперь не менее активно борется с последствиями своей же работы. И интересуются: когда же ротация коснется самой Гехт и прочих чиновников, засидевшихся на руководящих постах.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 30.07.20
У южноуральских производителей отозвали 16 деклараций о соответствии продуктов питания. / В центре Челябинска загорелся крупный объект, возводимый к саммитам ШОС и БРИКС. / В Челябинской области от коронавируса умерла сотрудница «скорой помощи». Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube