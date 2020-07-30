В Челябинске секс-шопы гораздо доступнее, чем кино

В Челябинске лучше всего обстоят дела с пиццериями и секс-шопами – именно эти заведения оказались наиболее доступными для жителей и гостей города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», журналисты кp.ru подсчитали количество заведений разного рода в городах России с населением более 500 тысяч человек.

Как оказалось, столица Южного Урала может похвастаться только обеспеченностью насоения итальянской выпечкой и атрибутами для эротических развлечений.

По числу на душу населения ресторанов, кальянных, салонов красоты (как женских, так и мужских), магазинов спорттоваров и похоронных бюро, парикмахерских, маникюрных салонов, барбершопов и похоронных бюро Челябинск находится в середине списка.

Чуть выше среднего в городе доступность кафе-кондитерских и фитнес-залов (10 место из 37).

Значительно ниже среднего доступность микрозаймов (что, скорее всего, к лучшему) и торгово-развлекательных комплексов вместе с кинозалами – 28 место.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 30.07.20

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