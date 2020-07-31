В Миассе подросток на мотоцикле залетел под пассажирский поезд

В Миассе подросток залетел под пассажирский поезд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла вчера в 15:46 на 2002-м километре железной дороги Миасс – Флюсова: 13-летний мальчик на мотоцикле двигался вдоль железнодорожного полотна параллельно грузовому составу. Когда поезд его обогнал, подросток решил пересечь пути, не доезжая установленного переезда и резко повернул налево.

Из-за грузового состава он не заметил приближающийся пассажирский поезд № 102 сообщением Пенза – Нижневартовск, двигавшийся во встречном направлении, и вылетел прямо под локомотив.

«В результате ДТП мальчик погиб на месте», – сообщили в управлении ГО ЧС Миасса.

Миасс, Павел Зварзин

Миасс. Другие новости 30.07.20

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