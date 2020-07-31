На Южном Урале из магазина украли полмиллиона рублей – день находились в банкомате.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Уйском районе, в поселке Мирный.
Воры вскрыли входную дверь магазина и забрали банкомат, установленный в «предбаннике».
Отметим, что помещение было поставлено на сигнализацию, но когда сотрудники ЧОПа прибыли на место, воры уже скрылись. Сейчас их разыскивает полиция.
Уйское, Павел Зварзин
Уйское. Другие новости 31.07.20
В Миассе подросток на мотоцикле залетел под пассажирский поезд. / Следствие «закона абсурда»: Россию готовят к покаянию за расизм. / В Челябинске секс-шопы гораздо доступнее, чем кино. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube