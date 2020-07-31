На Южном Урале из магазина украли полмиллиона рублей

На Южном Урале из магазина украли полмиллиона рублей – день находились в банкомате.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Уйском районе, в поселке Мирный.

Воры вскрыли входную дверь магазина и забрали банкомат, установленный в «предбаннике».

Отметим, что помещение было поставлено на сигнализацию, но когда сотрудники ЧОПа прибыли на место, воры уже скрылись. Сейчас их разыскивает полиция.

Уйское, Павел Зварзин

Уйское. Другие новости 31.07.20

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